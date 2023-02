O duro choque de realidade que a bolsa enfrenta após o Carnaval

VEJA Mercado em vídeo | 22 de fevereiro.

A bolsa de valores enfrenta um duro choque de realidade nesta Quarta-feira de Cinzas. O pregão teve início somente às 13h, mas teve tempo suficiente para já abrir em forte queda de 2%. Os investidores digerem um aumento considerável nas projeções de inflação do país. Além disso, o mercado brasileiro também sente os reflexos de um mau humor no mercado internacional em razão de alguns importantes dados econômicos dos Estados Unidos. As incertezas internas e o efeito rebote do Carnaval são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 22.

