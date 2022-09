O drible de empresas em prejuízo bilionário causado pelo câmbio

Até 2,3 bilhões de reais. Esse é o valor potencial do prejuízo financeiro que as maiores empresas listadas em bolsa sem política de proteção podem atingir com os níveis de variação cambial recentes. Levantamento feito pela consultoria Alvarez & Marsal aponta que 86% das maiores companhias não-financeiras listadas na bolsa brasileira utilizam, atualmente, mecanismos de hedge para estabilizar resultados. O setor de consumo lidera o ranking de execução de operações hedge com uma fatia de 24%, seguido por serviços financeiros, utilities e TI, com 18% cada. A busca por esse tipo de transação se dá por conta da volatilidade, provocada pelas oscilações dos níveis de juros e cenários macroeconômicos interno e externo.

