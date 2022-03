O dragão da inflação está a cada dia maior e ameaça campanha de Bolsonaro

A nova pesquisa DataFolha mostra que 75% dos eleitores acreditam que o presidente Jair Bolsonaro tem, em maior ou menor grau, responsabilidade pela inflação. A pesquisa XP/Ipespe mostra que 97% dos brasileiros está notando os efeitos da inflação. E ela não para de subir para além das expectativas, como mostrou a prévia do IPCA15 na semana passada. Nesta segunda-feira, o boletim Focus, que registra os palpites do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação subiu pela décima primeira semana consecutiva e agora as projeções dão conta de que o IPCA fechará o ano a 6,86%. Na primeira semana do ano, as projeções davam conta de uma inflação de 5% em 2022. O pessoal do Centrão no entorno de Bolsonaro tem dito que a inflação vai cair neste ano. Se comparado ao ano passado, que a inflação ficou nos dois dígitos, é verdade. Mas existe o temor do efeito eleitoral de dois anos com os preços subindo sem parar.

