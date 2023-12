O dedo do governo nos resultados do varejo em 2023

Um relatório desenvolvido pelo Instituto Propague, em parceria com a Stone, mostra que os segmentos de supermercados e alimentos têm contribuído para a estabilidade do mercado varejista no país. Segundo o relatório, esses segmentos têm se beneficiado da redução da inflação interna, especialmente nos preços dos alimentos consumidos em domicílio. Além disso, o levantamento aponta o papel dos programas de transferências fiscais do governo, como o Bolsa Família, e também do aumento real do salário mínimo e do desempenho positivo do mercado de trabalho como fatores importantes para os resultados. Esses setores continuam apresentando melhorias consistentes, acumulando um aumento de 3,6% em relação aos primeiros nove meses do ano anterior.