O dedo do governo em metalúrgica que faz ações derraparem

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) indicou dois ministros do governo Lula ao conselho da metalúrgica catarinense Tupy. Tratam-se de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, e Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Ambos vão acumular funções e tomam posse nos lugares de dois outros conselheiros que renunciaram aos postos. O BNDES detém participação de 28,2% na companhia — que possui outros oito conselheiros. O negócio ainda tem a Previ e outros fundos como sócios. A Tupy tem fábricas em Joinville (SC), em Coahuila, no México, e conta com 13 mil funcionários. Alguns analistas entendem que as indicações revelam caminhos difíceis para a empresa nos próximos meses. “Para nós, a notícia é negativa, nos mostrando que a saída do BNDES como o principal acionista da companhia ainda está distante”, avalia a Genial Investimentos em material enviado a clientes. Por volta do meio-dia, as ações da Tupy negociavam em queda de 3%.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga