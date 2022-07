O dedo americano que fez a bolsa cair em dia controverso para a inflação

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 08 de julho.

O mercado financeiro passou a trabalhar com uma inflação menor para o final do ano, de 7,9%, mas nem a expectativa de arrefecimento nos preços fez a bolsa subir. O Ibovespa caiu 0,5%, aos 100 mil pontos, sob interferência dos Estados Unidos. Os americanos criaram 372 mil novas vagas de emprego em junho, contra um consenso do mercado de 250 mil vagas. Na prática, isso significa que a economia norte-americana segue superaquecida, o que sustenta os já elevados índices de inflação por lá e pode fazer com o que o banco central americano intensifique as altas de juros no país. A perspectiva de queda da inflação no Brasil e a influência dos Estados Unidos nos mercados são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 8.

