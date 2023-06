O dado que empolga o mercado às vésperas de decisão nos EUA

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em alta na manhã desta terça-feira, 13. Os investidores aguardam pela reunião do Federal Reserve Bank (Fed), o banco central americano, a respeito do futuro da política monetária do país. De acordo com os dados do Fed Watch, um monitor em tempo real, a probabilidade de a entidade pausar os aumentos nas taxas de juros é de quase 80%. Na manhã dessa terça, a inflação nos EUA surpreendeu os investidores. Era esperado um avanço de 0,4% nos preços em maio, mas o índice subiu apenas 0,1%. A tendência de baixa reforça a ideia de uma pausa no aperto monetário no país. No Brasil, o Ibovespa segue negociando em seus níveis mais altos no ano enquanto o dólar performa no menor patamar de 2023, na casa dos 4,86 reais. A tramitação do marco fiscal no Senado e da reforma tributária na Câmara impulsionam os ativos locais.

