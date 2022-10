O combo de Black Friday, Natal e Copa no aquecimento do varejo

Atualizado em 12 out 2022, 10h35 - Publicado em 12 out 2022, 10h34

Por Felipe Erlich

O final de ano costuma alavancar o setor do comércio, em razão de datas como Black Friday e Natal. Neste ano, mais um evento promete ser um incentivo para o segmento, a Copa do Mundo. Após quedas consecutivas na atividade varejista nos últimos meses, devido à alta da inflação e dos juros, a expectativa é de aquecimento no último trimestre de 2022. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), espera um crescimento de 7,9% no faturamento do varejo em relação a 2014, ano em que o Brasil foi sede da Copa. Já a Associação Brasileira do Varejo (ABV) indica um aumento de até 12% nas vendas neste período.

Analistas também preveem o crescimento de vendas de segmentos específicos, como eletrônicos, uma vez que historicamente o brasileiro investe em TVs novas para assistir à Copa. Segundo a GFK, consultoria em pesquisa de mercado, a procura por aparelhos novos deve começar 45 dias antes dos jogos e a alta no volume de vendas deve ser de 2%.

Gabriela Mative, diretora de Recursos Humanos da Luandre, companhia de contratação, chama a atenção para a oportunidade de vagas temporárias no período. “A Lei 13.429/17 ampliou o contrato do Trabalho Temporário para até 180 dias, com possível prorrogação por mais 90 dias. O temporário tem direitos como férias, décimo terceiro salário e a possibilidade de efetivação futura”, diz.

