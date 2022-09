O capítulo final das negociações entre Mubadala e BK – e as consequências

O fundo árabe Mubadala retirou a sua proposta pelo controle da Zamp, proprietária da rede Burger King no Brasil. O fundo chegou a elevar sua proposta de 7,55 reais por ação a 8,31 reais por ação, incremento de 10%, mas as negociações não tiveram sucesso e os executivos saíram insatisfeitos com a Restaurant Brands International (RBI), dona mundial das marcas Burger King e Popeyes, que teria ameaçado encerrar o contrato direito de uso das marcas no Brasil caso a venda fosse fechada pelo fato do fundo ter participação em outras redes de franquias. “Vale notar que a companhia não possui, em seu estatuto social, menção a qualquer tipo de restrição à aquisição de ações de sua emissão, envolvendo ou não o seu controle acionário. A ofertante e os demais acionistas da Zamp foram surpreendidos com uma verdadeira poison pill (mecanismo de proteção contra aquisições ‘hostis’), até então oculta, que sujeita a aquisição do controle da companhia à discricionariedade da master franqueadora”, escreveu o fundo em carta que anuncia a retirada da oferta.

O conselho de administração da Zamp havia dito acreditar que a aquisição não levaria a uma rescisão do contrato com a RBI, mas que seria “impossível afirmar que a franqueadora concordaria com a opinião do Conselho de Administração”. De qualquer forma, o fim das negociações impunha uma dura queda de 5,5% nos papéis da Zamp por volta de 11h30.

