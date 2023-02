O calvário de Oi e Americanas em dia de forte recado do Banco Central

VEJA Mercado em vídeo | 2 de fevereiro.

O índice Ibovespa destoa das bolsas internacionais e recua 1% nesta tarde. O duro recado do Banco Central sobre a política monetária do país soou ao mercado como um indicativo de que os juros não devem cair tão cedo por aqui. Ao mesmo tempo, os investidores repercutem novos reveses da Americanas e da Oi. A surpreendente queda do dólar em um cenário de estresse e as gigantes que mais sentem a desvalorização da moeda americana são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 2.

