O bullying de Noronha a Kassio Nunes 

A notícia é velha, mas pitoresca. Pessoas próximas ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otavio de Noronha, contam que, há dois anos, quando Kassio Nunes Marques era candidatíssimo a uma vaga no STJ e Noronha articulava para ir para o Supremo Tribunal Federal, eles foram fazer uma viagem ao exterior, para um evento. No grupo de WhatsApp da viagem, nos passeios, Noronha fazia bullying o tempo todo com Kassio Nunes. Se iam a um restaurante, Noronha dizia que Kassio deveria fazer a reserva. Quando a conta chegava, Noronha dizia que Kassio deveria pagar já que queria ser ministro do STJ. No saguão do hotel, Noronha dizia que Kassio tinha que carregar a mala. No fim, acabou como todos sabemos. Kassio acabou indo para o Supremo e Noronha segue no STJ. E no grupo de WhatsApp, instalou-se o silêncio.

