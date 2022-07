O bom presságio do acordo entre o Mercosul e Singapura Parceria envolve a perspectiva de aumentar exportações do Brasil em 21,2 bilhões de reais Por Victor Irajá 21 jul 2022, 10h05

O fim das negociações para a formalização de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura abarca bons presságios a respeito do estreitamento das relações comerciais entre o bloco e o país asiático. O acordo, que deve ser assinado até o fim do ano, envolve a perspectiva de aumentar exportações do Brasil em 21,2 bilhões de reais, importações em 27,9 bilhões de reais e investimentos em R$ 11,1 bilhões no longo prazo, segundo dados do Ministério da Economia.

Costurado desde 2019, o acordo inclui compromissos em temas como facilitação de comércio, propriedade intelectual, compras governamentais e comércio eletrônico. Singapura é economia de renda média alta com importante participação no comércio internacional. O país é parte de 27 acordos de livre comércio, dentre os quais a Parceria Econômica Abrangente (RCEP) e Parceria Transpacífica (CPTPP) — que representam juntos cerca de 45% do PIB mundial. O país foi o sexto principal destino das exportações brasileiras e o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, atrás apenas da China.