O ‘bate-cabeça’ de Haddad e Campos Neto sobre mudança no BC

Enquanto as conversas pela sucessão na presidência do Banco Central (BC) correm sem intercorrências – por enquanto – o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da autarquia, Roberto Campos Neto, não se entendem em outro assunto: a autonomia financeira do BC. Haddad criticou publicamente o projeto, o que desagradou Campos Neto, que reclamou privadamente que o tema deveria ser tratado no particular – e este era o acordo. Haddad lembrou ao presidente do BC que foi ele o primeiro a levar o assunto a jornalistas.

