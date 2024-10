O banho de água fria da BlackRock nos investidores mais otimistas da bolsa

A estrategista-chefe da BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, está menos otimista do que a maioria dos investidores para o ciclo de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos. A gestora tem aproximadamente 10 trilhões de dólares sob gestão e não acredita em um longo ciclo de flexibilização pelo Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano. Para início de conversa, a casa não espera um corte maior do que 0,25 ponto percentual na próxima quarta-feira, 18. Além disso, a flexibilização não deve levar tanto tempo assim. “Achamos que os mercados são um pouco excessivos em precificar a profundidade do ciclo de corte de taxas. O ciclo de corte está começando, mas talvez não seja tão profundo quanto os mercados parecem estar precificando”, disse Wei Li em entrevista à Bloomberg. “Estamos falando de uma média de criação de empregos de 164 mil nos últimos seis meses. Este ainda é um ritmo bastante robusto”, completou.