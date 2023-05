O banco americano que coloca o Bradesco à frente do Itaú na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 19 de maio.

O banco americano Morgan Stanley coloca o Bradesco à frente do Itaú em sua lista de preferências na bolsa de valores. Embora o Itaú tenha apresentado um desempenho melhor no mercado de ações, os analistas enxergam a atual situação sob um outro ponto de vista. A percepção é que o Bradesco leva vantagem em ciclos de quedas nos juros, como deve acontecer no segundo semestre. Os argumentos dos analistas do Morgan Stanley e a movimentação na bolsa depois da publicação deste relatório são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 19.

