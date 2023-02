O ânimo de pequenos empreendedores com o Carnaval

O Carnaval de 2023 promete grandes impactos não apenas no itinerário cultural do país, mas na roda da economia, com a festa impulsionando campanhas promocionais em diversos setores – de vestuário a eletrônicos. Estima-se que quase 70% dos microempreendedores brasileiros atuantes no ramo da moda realizam promoções especiais neste Carnaval, o percentual mais alto dentre os segmentos contemplados por pesquisa da SumUp, fintech voltada a microempreendimentos. Já no recorte regional do levantamento, é apontado que a região Nordeste tem mais disposição a promover tais ofertas, com 60% dos respondentes se mostrando simpáticos à ideia. Em contramão, a maioria dos microempreendedores das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste não planejam ações do tipo para o período, com destaque para o sul do país, onde 58% não devem aderir aos descontos.

Também é evidenciado que seis a cada dez pessoas que responderam a pesquisa estão otimistas quanto ao desempenho de seus negócios no Carnaval. Cerca de um terço está “nem otimista nem pessimista” e apenas 5% estão pessimistas. Independente da região do país, a tendência é de otimismo com o impacto da folia nas transações. Quando feita uma diferenciação por segmento, o setor de alimentação — que inclui bares e o mercado de bebidas alcoólicas — se mostra o mais entusiasmado com a festa, com 71% do ramo esperando aumento nas vendas. Percentuais semelhantes são observados nos setores de táxi e entregas, além de serviços de beleza. O estudo questionou 6.872 microempreendedores e autônomos de todo o Brasil entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro.

