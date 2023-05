O alarme falso de Tebet na bolsa — e a Petrobras como fiel da balança

VEJA Mercado em vídeo | 12 de maio.

A bolsa de valores se decepcionou com um alarme falso da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Na última terça-feira, a ministra havia afirmado que a inflação de abril seria menor do que projetava o mercado. O dado oficial mostrou que, na verdade, os preços foram maiores do que as estimativas médias apontavam. Apesar disso, a Petrobras roubou a cena na bolsa e evitou perdas maiores ao índice Bovespa. O superpagamento de dividendos da estatal sob a administração do governo Lula, as mudanças na política de preços dos combustíveis e a preocupação dos investidores com a inflação são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 12.

