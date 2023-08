O aceno de André Esteves às promessas do governo Lula

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vem apresentando “marcas de bom-senso” em pautas apresentadas pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. Ele elencou o novo arcabouço fiscal, a Lei do Carf e a reforma tributária como sinalizações positivas do governo. “Ninguém pode gastar mais do que arrecada”, disse ele durante evento do grupo Esfera Brasil, realizado no Guarujá. Segundo Esteves, o novo PAC “tem uma intenção positiva e muito viável” e a tende aos anseios prometidos durante a campanha petista.

