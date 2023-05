Novonor quer vender ações da Braskem ainda este ano

Antiga Odebrecht, a Novonor quer abrir mão da Braskem ainda neste ano. Na companhia, o poder dos bancos para decidir sobre as propostas é considerado o fiel da balança, já que as instituições têm ações como garantias pelas dívidas, no âmbito da recuperação judicial da empresa. Há duas semanas, o Radar Econômico publicou que a holding não vai sair da Braskem sem muito dinheiro no bolso. Tratadas como a joia da coroa desde sua recuperação judicial, as ações da petroquímica são avaliadas como a salvação para reestruturar os negócios.