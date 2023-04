Nove a cada dez consumidores devem parcelar presentes de Dia das Mães

Cerca de nove a cada dez consumidores, ou 87% desses, devem parcelar a compra de presentes para o Dia das Mães deste ano, segundo levantamento da fintech de pagamentos Koin. A pesquisa aponta que 50,5% dos respondentes indicam preferência por realizar as transações via boleto ou Pix parcelados, enquanto o cartão de crédito é a primeira opção de 36,1%. “Métodos de pagamento alternativos possibilitam o parcelamento de compras via boleto ou Pix sem precisar utilizar seu limite do cartão de crédito. Assim, o parcelamento, que já é muito presente entre os brasileiros, conta com mais modalidades”, diz Lucas Gonzalez, CPO da Koin.

A pesquisa de hábitos de consumo, que abrange todas as regiões do país, aponta para dois fatores principais que são considerados por consumidores na hora da compra, a forma de pagamento e descontos oferecidos, com 51,5% e 39,2% das menções, respectivamente. Já quando o assunto é o ambiente de compra, o comércio online é o favorito, sendo privilegiado por quase 61% dos consumidores. O percentual é equivalente ao daqueles que pretendem fazer suas compras com antecedência, contra 27,2% escolhendo aguardar a proximidade da data em busca de melhores ofertas.

Também voltada ao Dia das Mães, uma pesquisa da Shopee, plataforma de compras asiática, indica que os brasileiros pretendem gastar, em média, 200 reais na compra de presentes neste ano. “Os brasileiros pesquisam e procuram ofertas que caibam no bolso, sem deixar de presentear suas mães. Também notamos que a experiência de compra precisa ser fácil para que o consumidor não esvazie seu carrinho sem levar nada”, diz Felipe Piringer, chefe de marketing da Shopee. Em relação aos itens mais mencionados como possíveis presentes, o levantamento elenca roupas e acessórios (41%), itens de casa, cozinha e decoração (22%) e produtos eletrônicos e de saúde e beleza (16%) como os preferidos.

