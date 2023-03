Nova crise do Credit Suisse atinge bolsas do mundo inteiro

VEJA Mercado em vídeo | 15 de março.

A nova crise do banco Credit Suisse atinge as bolsas do mundo inteiro. O banco afirma ter encontrado “fraquezas significativas” na divulgação de resultados financeiros dos últimos dois anos. O fato novo agrava ainda mais uma crise que o banco enfrenta desde o ano passado. Para piorar, o principal acionista do Credit Suisse descartou qualquer possibilidade de nova assistência à instituição. Os graves efeitos da crise de um dos maiores bancos do mundo e as articulações nos bastidores para diminuir os impactos são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 15.

