No e-commerce, pequenas empresas faturam R$ 309 mi com o Natal

Do dia 1 ao 25 de dezembro, as Pequenas e médias empresas online faturaram 309 milhões de reais, um crescimento de 33,5% em comparação ao mesmo período de 2022. No total foram vendidos mais de 4 milhões de produtos, quantidade que superou o volume de 2022 em 21%, com um ticket médio de 230 reais por pedido. O levantamento é da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

Moda (121,5 milhões de reais) foi o segmento que atingiu maior faturamento, seguido por Saúde & Beleza (21,5 milhões de reais) e Acessórios (20,5 milhões de reais). Entre os produtos mais vendidos estão camiseta, vestido, granola, creatina, produtos para cabelo, óculos de sol e perfume. Já sobre os canais de vendas, mais de 25% dos pedidos realizados no Natal em lojas virtuais foram originados pelas redes sociais. Destes, 90,5% foram direcionados a partir do Instagram.

O ranking de estados com maior faturamento é liderado por São Paulo (145 milhões de reais), acompanhado por Minas Gerais (32,5 milhões de reais), Rio de Janeiro (25,5 milhões de reais), Santa Catarina (21,5 milhões de reais) e Ceará (19 milhões de reais). Dentre eles, o destaque foi Santa Catarina, que teve um crescimento de 79%, ficando acima da média nacional (33,5%).

Em relação aos meios de pagamento, pela primeira vez o cartão de crédito e o Pix ficaram empatados: ambos foram usados para pagar 45% dos pedidos pagos. A opção de pagamento por carteira digital (wallet), que antes não tinha representatividade, neste Natal foi usada em 1,5% dos pedidos pagos.