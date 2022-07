Nem tudo são flores para Bolsonaro em nova pesquisa

Se tem motivos para comemorar com a nova pesquisa Genial/Quest divulgada nesta quarta-feira, 6, o presidente Jair Bolsonaro também tem assuntos para deixá-lo preocupado. Para 59% da população, a situação econômica do país tem influência direta na decisão de voto. Porém, para 44% dos eleitores, a economia é, hoje, o principal problema do país. Enquanto isso, 64% dos eleitores afirmam que a situação econômica do país piorou no último ano e 54% afirmam que pagar as contas ficou mais difícil.

Apesar de um nível de conhecimento alto sobre os movimentos de Bolsonaro envolvendo o pacotão de benesses eleitoreiras, o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais seria uma motivação para que 21% da população votasse no presidente — para 49% dos eleitores, não faz diferença na decisão do voto. Em relação ao preço dos combustíveis, 25% dos eleitores acreditam que o presidente é o responsável pelas altas recentes e 52% diz que Bolsonaro não está fazendo o que pode para impedir os aumentos.