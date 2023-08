‘Não é razoável que o Brasil deixe de explorar seu solo’, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que, a partir da decisão favorável da Advocacia-Geral da União (AGU) em relação à liberação da prospecção de petróleo na região da margem equatorial, que abrange a floresta amazônica, resta ao Ibama dar continuidade ao processo de licenciamento. “Não é razoável que o Brasil deixe de explorar seu solo”, disse, durante fórum realizado pelo grupo Esfera, no Guarujá, nesta sexta-feira, 25. “Acredito no diálogo e ainda precisamos do petróleo pra sermos competitivos”, disse. “Ainda precisamos do petróleo. Falamos de transição energética, não mudança”, defendeu.

