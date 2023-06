Namorados bombam restaurantes e movimento sobe 160% em plena segunda

O dia dos Namorados em plena segunda-feira não desmotivou os apaixonados, que saíram em busca de um jantar especial e fizeram a alegria dos donos dos estabelecimentos, que já começaram a semana com o faturamento em alta. Segundo dados da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, restaurantes e pizzarias foram os destinos favoritos para a noite especial, com alta de 165% e 163% no consumo, respectivamente. Os dados apuraram o total gasto nestes segmentos na última segunda (12 de junho) na comparação com a mesma segunda do ano passado (13 de junho de 2022).

Entre os presentes, as lojas de relógios e joias se destacam, com salto de 256%. Outros setores tradicionalmente relacionados à data também tiveram alta relevante, indicando que muitos deixaram para comprar os presentes no próprio dia. Entre os demais destaques estão estabelecimentos de perfumes e produtos de beleza, com avanço de 80% no consumo, e lojas de calçados, com alta de 78%. Segundo a Rede, as vendas de Dia dos Namorados motivou um avanço de 32% no consumo nesta segunda, na comparação com o mesmo dia da semana de 2022.

