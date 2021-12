Na gangorra da ômicron, hoje parece ser um dia de alta

VEJA Mercado | Abertura | 21 de dezembro.

Desde que a ômicron surgiu, os mercados têm andado de gangorra. Um belo dia todo mundo acorda em pânico e os mercados despencam, no dia seguinte, o mercado sobe e aí ficam uns dias tranquilos. Hoje parece que estamos na parte da brincadeira em que os mercados sobem depois do pânico. Esta é a sinalização que vem do exterior, pelo menos, o que pode significar uma recuperação para a queda de mais de 2% do Ibovespa ontem. O petróleo sobe, depois de dias em queda, e também o minério de ferro, o que tende a favorecer as principais ações do índice como Petrobras e Vale. A expectativa ainda é com a votação do Orçamento que parece que finalmente vai acontecer. A repórter Adriana Fernandes, do Estadão, informa ainda que o governo estuda fazer um Refis via medida provisória, depois que a Câmara não chegou a um acordo. Sai hoje também o valor da arrecadação de novembro.

