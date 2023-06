Mulheres sofrem cinco vezes mais assédio sexual no trabalho, aponta estudo

Apesar de esforços de empresas para enfrentar a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, mulheres seguem sendo as que mais sofrem com assédios e demissões após licença parental. Cerca de 18,3% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, percentual cinco vezes maior que o dos homens — de 3,4%. Quando o assunto é assédio moral, 31% das mulheres relatam já terem sofrido esse tipo de violência, enquanto para os homens o patamar é de 22%. Os dados são de levantamento da startup de aconselhamento jurídico Forum Hub. “É um cenário que advogados observam no dia a dia. A maioria dos clientes que sofrem com violações trabalhistas graves são mulheres”, diz Patrícia Carvalho, CEO da companhia.

Outro dado alarmante diz respeito a demissões em decorrência de licença parental. Uma a cada quatro mulheres diz ter sido demitida ao voltar de licença, corroborando com um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 2022 que aponta que metade das mulheres perde o emprego nos dois anos seguintes à licença. Nenhum homem relatou ter sido impactado pelo problema. “Ainda são poucas as empresas que oferecem uma licença de meses – tal como a lei obriga no caso das mulheres – para seus colaboradores homens”, diz Carvalho.

Siga o Radar Econômico no Twitter