Mudança de governo foi essencial para BYD investir no Brasil, diz chairman

A montadora chinesa BYD inaugurou na última semana a pedra fundamental da sua fábrica em Camaçari (BA), que pertencia à americana Ford. A empresa pretende investir 3 bilhões de reais na construção de três fábricas no complexo e gerar 5 mil novos empregos. A capacidade de produção pode chegar a 300 mil unidades por ano. Alexandre Baldy, ex-ministro de Cidades, é o atual presidente do conselho de administração da BYD no Brasil. O executivo afirma em entrevista ao repórter Diego Gimenes que a mudança de governo foi fundamental para a companhia investir no país. A aproximação entre o presidente Lula e a China foi um passo determinante no processo, segundo Baldy.

