Morre Edemar Cid Ferreira, fundador do Banco Santos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira morreu em sua casa, em São Paulo, neste sábado, 13. Fundador do falido Banco Santos, o empresário tinha 80 anos. Ele deixa mulher e três filhos. O Radar Econômico apurou que Cid Ferreira morreu enquanto dormia. A instituição faliu em 2005, em meio a uma decisão do Banco Central de desconsiderar a personalidade jurídica do Banco Santos e obrigar o empresário a pagar mais de 2 bilhões de reais em passivos da instituição — o ex-banqueiro chegou a ser preso em 2006 por gestão fraudulenta da instituição. O processo de falência se arrasta desde então.