O carro elétrico Seagull, sucesso de vendas da montadora BYD na China, deverá chegar ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem com um novo nome: Dolphin Mini. A BYD diz que o Dolphin Mini custará cerca de 100.000 reais, mas isso ainda não está certo. Tudo depende do arcabouço regulatório ao qual o veículo deverá se submeter.

Siga o Radar Econômico no Twitter