Modelagem da privatização da Sabesp deve seguir Eletrobras, diz secretário

O secretário de Parcerias e Investimentos do estado de São Paulo, Rafael Benini, afirmou, nesta segunda-feira, 27, que a gestão de Tarcísio de Freitas espera concluir os estudos da privatização da companhia de água e esgoto do estado, a Sabesp, em março. Segundo ele, a perspectiva em torno da modelagem da concessão da empresa envolveria “um modelo parecido” com o realizado pelo governo federal, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Eletrobras. As falas foram realizadas em um evento em São Paulo, organizado pelo grupo Voto.

