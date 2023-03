Mistério sobre regra fiscal faz Brasil andar na contramão do mundo

VEJA Mercado em vídeo | 20 de março.

O mistério em torno da nova regra fiscal do país faz a bolsa brasileira navegar na contramão do resto do mundo. Enquanto as bolsas americanas e europeias sobem em sinal de alívio pela compra do banco Credit Suisse pelo UBS, o índice Ibovespa recua 1% nesta tarde. A nova âncora fiscal não será mais apresentada antes da reunião do Copom, na próxima quarta-feira, 22, e a ala política do governo segue pressionando o BC a cortar as taxas de juros. A indefinição sobre a regra fiscal que começa a incomodar o mercado e as novas pressões do governo sobre o Banco Central são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 20.

