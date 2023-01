O plano do Ministério da Saúde para impulsionar a indústria farmacêutica

Em reunião com os principais representantes da indústria farmacêutica nacional nesta semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, sinalizou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva encara o fomento da produção nacional de medicamentos como uma das prioridades da pasta. A mensagem foi transmitida ao setor privado pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Carlos Gadelha, que também frisou a priorização do programa Farmácia Popular pelo ministério. As duas prioridades elencadas se conectam, uma vez que medicamentos nacionais são utilizados no programa voltado às classes mais vulneráveis.

A sinalização foi bem recebida pelos representantes do setor, que veem na redução da dependência externa de medicamentos uma oportunidade de expansão de suas atividades. Embora o Brasil esteja entre os maiores mercados farmacêuticos do mundo, o país depende de uma série de insumos importados, como algumas vacinas e medicamentos de ponta. O ministério também solicitou ao setor dados sobre investimentos e produção de medicamentos a fim de embasar suas políticas. Para Reginaldo Arcuri, presidente da associação FarmaBrasil, é o início de um diálogo para estabelecer mecanismos de trabalho permanente com a pasta.

