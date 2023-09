‘Mercosul está em risco’, diz Haddad sobre Milei na Argentina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem voltado sua preocupação também para o ambiente externo. Por mais que, na visão do ministro, o Brasil esteja muito bem posicionado na economia global, o fator Argentina está no radar do governo como algo que pode prejudicar suas ambições.

“O Mercosul está em risco, sobretudo pelos eventos próximos que podem ocorrer no nosso principal parceiro comercial (no bloco, a Argentina)”, disse o ministro em evento da Fundação Getulio Vargas, nesta segunda-feira, 25. Haddad mencionou que a insegurança se deve ao “principal candidato nas pesquisas” à Presidência da Argentina, o ultradireitista Javier Milei — que é contra o Mercosul.

O ministro tem advogado por mais pressa no firmamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia à luz desse contexto instável. Segundo Haddad, ainda há certa resistência europeia a ser superada, sobretudo da França.