Mercado livre de energia cresce 23% com 7 mil novas unidades em 2023

O mercado livre de energia elétrica registrou uma expansão de 23% em 2023, totalizando mais de 37 mil unidades consumidoras no país, segundo dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). Foram registradas cerca de 7 mil novas unidades consumidoras no período, de modo que o volume de energia médio transacionado através da modalidade, de 128 mil MW, correspondeu a 72% do total do país. O mercado livre de energia consiste num conjunto de normas para que empresas possam eleger seu fornecedor de energia elétrica, assim tendo mais autonomia para avaliar diferentes fontes de geração e valores cobrados.

Cerca de 57% da energia elétrica proveniente de fontes renováveis incentivadas atende o mercado livre atualmente, segundo a Abraceel, o que representa um crescimento de 13% em relação aos últimos doze meses. Para o presidente da companhia pernambucana Elétron Energy, André Cavalcanti, a modalidade é atrativa para o setor privado e deve ter penetração entre consumidores pessoa física. “O consumidor quer a mesma liberdade da qual as grandes empresas já desfrutam escolhendo de quem comprar energia e de que matriz energética ela vem”, diz.

