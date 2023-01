Reajuste do salário mínimo pode mudar e mercado acompanha passos de Lula

O presidente Lula vai se reunir com centrais sindicais nesta quarta-feira, 18, para discutir o salário mínimo de 2023 e eventuais regras de reajustes sistemáticos. O orçamento prevê um mínimo de 1.302 reais, mas se ventila a possibilidade de uma elevação para 1.320 reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já avisou que o assunto é de governo, deixando a decisão, portanto, a cargo de Lula. Os efeitos nas contas públicas podem variar de 7 bilhões de reais até 20 bilhões de reais. No mercado, as regras de reajustes erguem maiores preocupações. A possibilidade de reajuste pela inflação e pelo PIB, como aconteceu durante o governo Dilma, é uma das mais fortes no momento. Apesar de a eventual definição das regras melhorar a previsibilidade, algumas alas do mercado enxergam riscos altistas no âmbito fiscal.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves altas na manhã desta quarta-feira, 18. Os investidores aguardam por uma série de divulgações de indicadores nos Estados Unidos, com destaque para o índice de preços ao produtor, as vendas do varejo e os dados de produção industrial.

