Medo de guerra na Ucrânia faz bolsas pelo mundo abrirem semana em queda

VEJA Mercado | Abertura | 14 de fevereiro

Os investidores acordaram nesta segunda-feira com temor de que a guerra na Ucrânia de fato aconteça. Os Estados Unidos soaram o alarme na sexta-feira e deixaram os mercados nervosos. A bolsa brasileira que subia durante todo o dia, fechou perto do zero. As maiores quedas neste início de semana são registradas na Europa, mas os futuros americanos já operam também em queda. O petróleo está cotado próximo de 94 dólares depois de ter disparado na sexta-feira. Não bastasse a ameaça de guerra, nos Estados Unidos também têm ainda a pressão sobre a questão dos juros. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve falar amanhã antes da divulgação da ata do Copom americano.

Por aqui, as expectativas em torno da inflação seguem em alta com o mercado elevando pela quinta semana consecutiva as previsões sobre o IPCA do ano. Agora, já se espera que a inflação suba 5,5% no Brasil. Outro fator que pode influenciar a bolsa brasileira é a queda de mais de 6% nos preços do minério de ferro, por conta das ações da China para tentar conter preços.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.