‘Medidas decisivas’, diz Ilan Goldfajn sobre pacote fiscal de Milei

Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn desejou “boas-vindas” às medidas anunciadas na Argentina e colocou o banco à disposição para “apoiar suas reformas estruturais, incluindo o apoio aos mais vulneráveis ao mesmo tempo em que se fortalece a eficiência das ações fiscais”. A fala foi feita em post na rede social X.

I welcome Argentina’s decisive measures announced today. @the_IDB stands ready to support its structural reforms, including support for the most vulnerable while boosting the efficiency of fiscal actions.

— Ilan Goldfajn (@igoldfajn) December 13, 2023