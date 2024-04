MedAdvance prepara rodada de captação de R$ 30 mi para acelerar expansão

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Med Advance, clínica especializada no tratamento de crianças autistas, está preparando algumas rodadas de captação de até 30 milhões de reais. A conclusão dessas rodadas será em até dois anos.

Enquanto prepara a captação, a empresa vai inaugurar duas novas unidades em Alphaville e Santo André. O objetivo é ampliar o atendimento para mais 300 crianças. Estão sendo investidos cerca de 2 milhões de reais nas duas clínicas. A clínica que já possui unidades no Amapá e São Paulo, também deve chegar a Manaus, cidade com uma demanda represada de duas mil crianças que necessitam de tratamento precoce, de acordo com levantamento da Med Advance junto a operadoras de planos de saúde. O investimento, somente para esta clínica, é de 1,3 milhão de reais.