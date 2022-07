Mantido o estado de emergência, PT quer obstrução da PEC

A emenda apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para a PEC das Bondades, por instaurar o estado de emergência, foi rejeitada no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 13. A votação, que pôde se dar de maneira remota com o aval de Arthur Lira (Progressistas-AL), teve placar de 361 votos pela manutenção do texto e 142 contrários. Com o resultado, parlamentares do PT ouvidos pelo Radar Econômico afirmaram que o partido trabalhará para obstruir o projeto. Além disso, a votação da emenda foi descrita por petistas como um “trator puro”. Foi criticado também o modelo de votação híbrida, descrito como uma tentativa de Lira de aumentar o quórum e as chances de aprovação do projeto. Durante a votação da emenda e logo após a PEC ter sido chamada de eleitoreira pelo deputado Alencar Santana (PT-SP), o líder do partido, Reginaldo Lopes (PT-MG), afirmou que o estado de emergência não se deve à guerra na Ucrânia, pois o Brasil produziria petróleo com um preço relativamente baixo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.