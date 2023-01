Manaus sob suspeita em torno do direcionamento de licitação de ônibus

A prefeitura de Manaus marcou para esta quinta-feira, 19, a abertura dos envelopes de uma nova licitação para aquisição de 12 ônibus elétricos na cidade. As regras da licitação, porém, direcionam para que um único concorrente tenha condições de vencer o certame. Há apenas uma empresa no mercado fabricante de ônibus elétrico com um só motor, especificação técnica que consta no edital publicado pela prefeitura de Manaus.

Fontes próximas ao processo entendem que a decisão limita a participação de demais concorrentes na licitação e direciona para um vencedor, tornando o processo licitatório possível alvo de investigações por órgãos de controle e fiscalização como Tribunal de Contas e Ministério Público.

A prefeitura de Manaus publicou o edital com as regras às vésperas do Natal, no dia 23 de dezembro. Inicialmente, a abertura dos envelopes com as propostas estava prevista para o dia 3 de janeiro, logo após o início do novo ano letivo, período que coincide com o recesso do Judiciário e do Legislativo. De forma surpreendente, na véspera da abertura, a Prefeitura remarcou a data e adiou a abertura dos envelopes para este 19 de janeiro.

