Mais pobres estão pessimistas em relação à economia, aponta estudo

Os brasileiros mais pobres, com renda mensal inferior a 2,1 mil reais, começaram a ficar pessimistas em relação aos rumos da economia. Em um estudo que mapeou a confiança da população sobre o tema, os mais pobres foram o único grupo com pontuação abaixo de 100 pontos, portanto, pessimista. Pessoas nessa faixa de renda registraram confiança de 96,3 pontos em fevereiro, ante 101,7 em janeiro. O dado é do Índice de Confiança do Consumidor elaborado pela varejista Shopee, que utiliza metodologia de índice homônimo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Levando em conta toda a população, o índice apontou para um otimismo em relação à economia em fevereiro, com 110 pontos — uma estabilidade frente ao mês anterior. No recorte regional, o Sul do país registrou a maior variação no mês, ficando 6,7 pontos percentuais mais otimista, indo a 122,4 pontos. Já o Sudeste se sobressai como a menos confiante, com 105,9 pontos, praticamente em estabilidade em relação a janeiro.

