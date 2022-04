Mais imposto para bancos, China em alerta e inflação americana

VEJA Mercado | Abertura | 29 de abril

O pregão do último dia de abril vai começar com os investidores repercutindo o aumento de impostos para os bancos para compensar perda de arrecadação com o Refis do Simples. O governo editou ontem uma medida provisória que aumenta a CSLL de 20% para 21%. No cenário internacional, as atenções se voltam para a China. Os mercados fecharam em alta por lá depois que a mídia estatal noticiou que as autoridades chineses prometeram mais apoio político para que o país atinja metas de crescimento.

Nos Estados Unidos, os índices futuros de bolsa caem refletindo a decepção dos investidores com números da Amazon e Apple. Entre os indicadores americanos, atenção especial para o índice de inflação de preços para despesas e consumo pessoal que é um dos principais índices acompanhados pelo banco central americano, o Fed. E os investidores seguem acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia, depois que a Rússia subiu o tom nos últimos dias.

