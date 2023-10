Maioria dos salários no setor de marketing têm melhora em 2023

Atualizado em 3 out 2023, 15h08 - Publicado em 3 out 2023, 14h35

Por Felipe Erlich

Praticamente seis a cada dez cargos no segmento de marketing registraram aumento real de salário, acima da inflação, neste ano, segundo pesquisa da consultoria inglesa Michael Page. O levantamento, referente ao mercado brasileiro, aponta ainda que 27% dos cargos não apresentaram variação em salários, enquanto 19% agora contam com remunerações menores. Os analistas de inteligência de mercado são os que mais tem o que comemorar entre os postos analisados, com um aumento salarial médio de 38% de um ano para o outro. Na outra ponta, estão as posições de marketing voltadas para produtos no setor de tecnologia, que perderam 11% da remuneração.

“Num mercado dinâmico, as empresas têm valorizado cada vez mais perfis de profissionais que entregam com consistência e têm capacidade de adaptação”, diz André Benito, Gerente sênior da Michael Page. Para elaborar o levantamento, a companhia consultou cerca de 10 mil profissionais e empresas de todo o Brasil, em 2023, a fim de coletar suas impressões sobre o mercado atual.