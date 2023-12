Maior aposta é no atacarejo com apelo a serviços e preços, diz Muffato

VEJA S/A | episódio 11.

O Grupo Muffato iniciou uma forte expansão de novos supermercados na região metropolitana de São Paulo. O movimento acontece depois da compra de 16 imóveis da antiga rede Makro, que encerrou sua operação no Brasil. Os investimentos em cada unidade devem variar entre 40 e 60 milhões de reais. Em entrevista ao VEJA S/A, o diretor do grupo, Ederson Muffato, afirma que a maior aposta da companhia no estado está no modelo de atacarejo com forte apelo a serviços e preços. A rede vai contar também com postos de combustíveis. Em um momento de deflação dos alimentos e delicado para o setor, que observa players estrangeiros deixarem o país, o diretor do Grupo Muffato diz que é preciso conhecer o território e a cultura dos brasileiros para manter a operação rentável.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade