Madero negocia dívida milionária com vista a triplicar lojas

Com dívidas de 700 milhões de reais, o grupo paranaense de restaurantes Madero está em negociações com os principais credores — Bradesco, Itaú e Banco do Brasil — para alongar os títulos mais caros. A intenção é liquidar metade disso. O empresário Junior Durski, acionista majoritário do grupo, traça planos de expansão para os próximos anos, assim que as contas forem equacionadas. Sua meta é triplicar o número de lojas com investimentos de 2 bilhões de reais. Uma eventual abertura de capital poderá acelerar o processo.