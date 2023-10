Lula é aconselhado a relembrar protagonismo do etanol

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

1 out 2023, 13h47

Por Victor Irajá 1 out 2023, 13h47

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aconselhado a apontar, nos encontros com chefes de Estado, o etanol brasileiro como protagonista da renovação da matriz energética global. Um importante representante do setor lembra que Lula fomentou a produção e o uso do combustível em seu primeiro mandato.