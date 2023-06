Lula diz que barateamento de carros vai durar menos que o previsto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou que o programa de barateamento de carros populares deve durar menos tempo do que projetava o governo. Em transmissão ao vivo nesta terça-feira, 13, o presidente citou a previsão feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). De acordo com a entidade, o programa deve ter duração de um mês. A MP do governo estipulava um prazo de até quatro meses, mas o programa vai acabar quando os créditos tributários de 1,5 bilhão de reais se encerrarem. “Então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo uma notícia hoje que, já vai durar um mês e vai acabar o programa”, disse Lula. O VEJA Mercado informou que as mudanças também devem impactar as locadoras. Não houve qualquer sinalização de Lula de que os benefícios possam ser prorrogados.

