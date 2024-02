O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, será o novo presidente do conselho da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Ele vai suceder Octavio de Lazari Junior, presidente do banco. O mandato da presidência do conselho pertence ao Bradesco, e cabe à própria instituição indicar o representante para presidir o conselho da federação.