Lideranças aprovam exploração de potássio em área indígena

As lideranças indígenas do povo Mura, da cidade de Autazes, no Amazonas, aprovaram a implantação de um projeto de exploração de potássio na região. Uma das interessadas em explorar a área é a empresa Potássio do Brasil, que enxerga no lugar um potencial para extrair 2,2 milhões de toneladas anuais do produto, o equivalente a 20% do consumo do país. O investimento previsto é de 2,5 bilhões de dólares.